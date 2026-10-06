Бенфіка встановила діагноз травми Судакова – ЗМІ

Медичний штаб лісабонської Бенфіки діагностував у півзахисника збірної України Георгія Судакова розтягнення зв'язок правого гомілкостопу.

Про це повідомляє A Bola.

Такого висновку дійшла медична комісія "орлів" після повторного обстеження гравця. Як зазначається, це не вважається серйозним пошкодженням.

Утім, участь 24-річного гравця у наступному матчі лісабонців проти Віторії Гімарайнш у 8-му турі чемпіонату Португалії, який розпочнеться 11 жовтня о 20:00 за київським часом, наразі ще не вирішена.

Нагадаємо, що Судаков отримав пошкодження у поєдинку збірної України проти Північної Ірландії (0:3) в 3-му турі Ліги націй. Через цю травму футболіст не зміг допомогти команді Андреа Мальдедри у матчі-відповіді проти Угорщини в 4-му турі (1:2).

Сам футболіст зазначив, що йому було сумно завершувати збір національної команди таким чином.

Додамо, що українець провів у поточному сезоні на клубному рівні 13 матчів, у яких відзначився 1 асистом.