Не так я хотів завершити цей збір: Судаков висловився про травму та від’їзд зі збірної

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував своє дострокове завершення збору в національній команди через травму, зазначивши, що час відновитися і повернутися сильнішим.

Про це він написав у Інстаграм.

"Не так я хотів завершити цей збір. На жаль, через травму для мене він закінчується раніше. Час відновитися і повернутися сильнішим", – написав футболіст.

Судаков повернеться до розташування Бенфіки та пропустить наступний матч збірної України проти Угорщини в Лізі націй, запланований на 5 жовтня.

У поточному розіграші турніру 24-річний хавбек провів 2 поєдинки та віддав одну результативну передачу.

Нещодавно стало відомо, що троє гравців збірної України, Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков, пропустили тренування за день до початку цього поєдинку.