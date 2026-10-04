Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Не так я хотів завершити цей збір: Судаков висловився про травму та від’їзд зі збірної

Олексій Мурзак — 4 жовтня 2026, 22:11
Не так я хотів завершити цей збір: Судаков висловився про травму та від’їзд зі збірної
Георгій Судаков
Getty Images

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував своє дострокове завершення збору в національній команди через травму, зазначивши, що час відновитися і повернутися сильнішим.

Про це він написав у Інстаграм.

"Не так я хотів завершити цей збір. На жаль, через травму для мене він закінчується раніше. Час відновитися і повернутися сильнішим", – написав футболіст.

Судаков повернеться до розташування Бенфіки та пропустить наступний матч збірної України проти Угорщини в Лізі націй, запланований на 5 жовтня.

У поточному розіграші турніру 24-річний хавбек провів 2 поєдинки та віддав одну результативну передачу.

Нещодавно стало відомо, що троє гравців збірної України, Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков, пропустили тренування за день до початку цього поєдинку.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Георгій Судаков

Георгій Судаков

Судаков пропустить матч збірної України проти Угорщини
Судаков ризикує пропустити матч проти Угорщини – ЗМІ
Ми можемо краще: Судаков – про звитягу над Угорщиною на старті Ліги націй
Білий корсет, панчохи та підбори: дружина лідера збірної України приголомшила новою фотосесією
Бенфіка перервала 55-матчеву серію без поразок у грі з Порту в 7 турі Ліги Португалії: Судакова замінили на 38-й хвилині

Останні новини