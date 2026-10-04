Не так я хотів завершити цей збір: Судаков висловився про травму та від’їзд зі збірної
Георгій Судаков
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Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував своє дострокове завершення збору в національній команди через травму, зазначивши, що час відновитися і повернутися сильнішим.
Про це він написав у Інстаграм.
"Не так я хотів завершити цей збір. На жаль, через травму для мене він закінчується раніше. Час відновитися і повернутися сильнішим", – написав футболіст.
Судаков повернеться до розташування Бенфіки та пропустить наступний матч збірної України проти Угорщини в Лізі націй, запланований на 5 жовтня.
У поточному розіграші турніру 24-річний хавбек провів 2 поєдинки та віддав одну результативну передачу.
Нещодавно стало відомо, що троє гравців збірної України, Микола Шапаренко, Богдан Михайличенко та Олександр Зубков, пропустили тренування за день до початку цього поєдинку.