Від ейфорії до розчарування: як Мальдера шукав оптимальний склад збірної України в Лізі націй

Збірна України на мінорній ноті завершила чотириматчевий ігровий цикл Ліги націй УЄФА сезону-2026/27, зазнавши поразки від Угорщини (1:2).

Попри успішний старт, команда Андреа Мальдери не витримала заданого темпу та набрала лише чотири очки у чотирьох поєдинках.

"Чемпіон" розібрав виступ збірної України в цьому незвичному ігровому відрізку, проаналізував кадрові рішення Андреа Мальдери та склав символічну збірну за підсумками чотирьох матчів.

Ліга націй у режимі нон-стоп

Чотири матчі за 11 днів – такого в європейському календарі збірних ще не було. УЄФА об'єднала вересневе та жовтневе міжнародні вікна, перетворивши старт Ліги націй на своєрідний мінітурнір.

Учасники грали фактично у форматі англійського "боксінг-дей" або чемпіонату Європи чи світу, коли кожен наступний поєдинок відбувається через два-три дні після попереднього.

У такому ритмі тренеру необхідно мати достатню обойму гравців, здатних витримати навантаження. Ідеться не лише про матчі, а й про перельоти та відновлення між ними. За таких умов тренерська робота значною мірою зводиться до налаштування команди на наступний поєдинок, адже повноцінно награти нові ігрові зв'язки практично неможливо.

Тренування збірної України УАФ

Виявилося, що збірна України до такого режиму нон-стоп була не готова. Водночас усі учасники Ліги націй перебували в абсолютно однакових умовах. Україні ж довелося зіткнутися ще й із серйозними кадровими проблемами, які додатково ускладнили завдання Мальдери. Про них – згодом.

Як Україна втратила хороший темп

Перший поєдинок проти Угорщини був особливим для України. Це принциповий суперник для синьо-жовтих, а для Андреа Мальдери – перший матч в офіційному турнірі. Українці не переграли опонента за грою, але продемонстрували високу самовіддачу, азарт та здобули перемогу завдяки голу Данила Сікана.

Данило Сікан УАФ

Наступний матч проти Грузії виявився не таким переконливим. Українці, граючи експериментальним складом, створили недостатньо моментів, щоб претендувати на три очки. Втім, з турнірної точки зору нічия виглядала не найгіршим варіантом.

Справжній провал стався у поєдинку проти Північної Ірландії. Парад помилок голкіпера Дмитра Різника та захисників дозволив супернику отримати перевагу. Три пропущені м'ячі стали серйозним ударом для команди Мальдери, від якого вона так і не змогла оговтатися.

Матч Україна – Північна Ірландія УАФ

У заключному матчі мініциклу збірна не змогла повторити результат першого поєдинку з угорцями. Синьо-жовті володіли ініціативою та створили достатньо нагод, щоб здобути турнірні очки. Однак, як і в матчі проти Північної Ірландії, дуже легко пропускали м'ячі, а власна реалізація бажала бути кращою.

Як підсумок – дві поразки, нічия та одна перемога. Чотири очки після чотирьох матчів – найгірший результат України в історії Ліги націй за очками разом із сезоном-2024/25. Тоді команда Сергія Реброва також набрала чотири бали, стартувавши з поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3), а потім обігравши Грузію (1:0) та зігравши внічию з Чехією (1:1).

Для порівняння, команда Андрія Шевченка у чотирьох матчах Ліги націй сезону-2018/19 набрала 9 очок (дивізіон B), сезону-2020/21 – 6 очок (дивізіон A, де суперниками були Швейцарія, Іспанія та Німеччина), а команда Олександра Петракова – 7 очок у сезоні-2022/23.

Кадровий цейтнот Мальдери

Прихід чергового нового тренера збірної вболівальники часто сприймають як прихід месії. Від нього очікують дива, ніби він випускник Гоґвортсу. Проте медовий період минає дуже швидко, особливо коли немає результату.

Андреа Мальдера своєю відкритістю та щирістю одразу завоював симпатії вболівальників. Ці якості контрастували з підходом попереднього тренера збірної. Проте головне завдання його тренерського штабу – вихід на Євро-2028. Для побудови нової команди будь-якому тренеру недостатньо тижневого збору.

Андреа Мальдера УАФ

Тож участь у Лізі націй варто розглядати крізь призму формування нової команди. Для цього тренерському штабу необхідно переглянути широку групу гравців, щоб визначити кістяк, з яким можна буде вирішувати поставлені завдання.

Перед стартом Ліги націй сезону-2026/27 італієць опинився в ситуації, якій не позаздриш. Через різні причини збірна недорахувалася низки провідних гравців, які визначали її гру в попередніх циклах: Олексія Гуцуляка, Юхима Коноплі, Олександра Зінченка, Артема Довбика, Єгора Ярмолюка, Руслана Малиновського та Михайла Мудрика.

По ходу мінітурніру травмувалися Віталій Миколенко, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Микола Шапаренко та Богдан Михайличенко. У підсумку збірна недорахувалася 12 футболістів, які могли претендувати на місце в основі або найближчій ротації. Для чотирьох матчів поспіль це дуже суттєва втрата.

Георгій Судаков у матчі проти Угорщини УАФ

За таких умов тренер був змушений довіряти місце у складі абсолютним дебютантам або футболістам із недостатнім досвідом на рівні збірних. Тож із яким багажем завершила цей цикл збірна України та на кого надалі може розраховувати Мальдера?

Збірна чотирьох матчів Ліги націй

У чотирьох поєдинках Мальдера задіяв 29 футболістів. Лише третій воротар Георгій Єрмаков не зіграв жодної хвилини. Одразу п'ять гравців дебютували у складі збірної України: Ілля Крупський, Ігор Краснопір, Максим Хлань, Олександр Драмбаєв та Іван Варфоломєєв.

"Ми побачили багатьох молодих гравців, які можуть у майбутньому бути цінним ресурсом для нашої команди", – сказав Мальдера після четвертого матчу.

Футболісти збірної України УАФ

Скласти символічну збірну цього мінітурніру – завдання непросте. За основу візьмемо оцінки SofaScore, кількість проведених матчів та загальне враження від виступів.

Мальдера експериментував зі схемами та залежно від суперника використовував 4-4-2, 3-5-2 або 4-5-1. Тож символічну збірну побудуємо за класичною схемою 4-4-2.

Воротар – Анатолій Трубін

Зіграв два матчі – на нуль проти Грузії (7,6) та "домашній" з Угорщиною (5,0). Середня оцінка за два матчі склала 6,3.

Зовсім трішки менша оцінка у Дмитра Різника, який також зіграв два матчі й став найкращим гравцем переможного матчу з Угорщиною (8,1), проте провів провальну зустріч із Північною Ірландією – там Sofascore оцінив його гру лише у 4,4 бала.

Правий захисник – Ілля Крупський

Дебютант зіграв два матчі та отримав середню оцінку 6,85. На позиції також використовувався номінальний центрбек Бондар, але Крупський виглядав переконливіше.

Ілля Крупський УАФ

Центральні захисники – Ілля Забарний та Едуард Сарапій

Забарний став одним із найстабільніших гравців оборони: три матчі та середня оцінка 7,3. Сарапій також провів три поєдинки, а його найкращий виступ припав на зустріч із Грузією – 7,7.

Лівий захисник – Віталій Миколенко

Через травму він зіграв лише один матч, але проти Угорщини отримав 7,6 і був одним із найкращих на полі. Михайличенко також отримав 7,6 у матчі з Грузією, але через травму більше не виходив на поле.

Центральні півзахисники – Олег Очеретько та Єгор Назарина

Найкращим матчем Очеретька стала стартова зустріч з Угорщиною, де Олег фактично "з'їв" одну з головних зірок суперника – Домініка Собослаї – та отримав оцінку 7,7. У наступних поєдинках він був менш помітним.

Олег Очеретько УАФ

Назарина переважно виконував роль руйнівника та отримав чимало ігрового часу. Водночас у другому матчі з Угорщиною йому було складно встигати за швидкими суперниками. Головний недолік цієї пари – недостатня креативність. Бражко також не зміг повною мірою скористатися своїми шансами.

Флангові півзахисники – Віктор Циганков та Георгій Судаков

Судаков зіграв крайнього хавбека у стартовому матчі з Угорщиною та відзначився гольовою передачею. У поєдинку з Північною Ірландією він зазнав травми та достроково залишив табір збірної.

Циганков не зміг зберегти ефективність у такому щільному графіку: якщо у першому поєдинку він був одним із найкращих (7,3), то надалі його результативність знизилася. Наразі обидва виглядають основними кандидатами на ці позиції.

УАФ

Форварди – Роман Яремчук та Данило Сікан

У трьох із чотирьох матчів Мальдера використовував схему з двома нападниками, але результативність виявилася низькою – лише два голи у чотирьох поєдинках.

Авторами обох м'ячів стали Сікан та Яремчук. Для нападника Андерлехта переможний матч з угорцями став найкращим у цьому циклі, тоді як Яремчук вкотре продемонстрував свою ефективність, вийшовши на заміну.

Данило Сікан УАФ

Матвій Пономаренко має достатній потенціал для гри за збірну, хоча не зміг відзначитися голом. Дебютант Ігор Краснопір також залишив позитивне враження – після другого матчу з Угорщиною його окремо відзначив головний тренер команди.

Питання перед листопадовими матчами

Великий перегляд гравців дав тренерському штабу Мальдери чимало інформації для аналізу. Можна не сумніватися, що фахівець зі своїми помічниками зробить висновки з виступу команди. Цілком ймовірно, що деяких футболістів ми більше не побачимо в найближчих поєдинках.

Андреа Мальдера зі своїм помічником Володимиром Єзерським Getty Images

Наразі Україна посідає третє місце в турнірній таблиці, маючи в активі чотири очки. Остаточний вигляд групи 2 дивізіону B визначиться за підсумками листопадових матчів проти Грузії та Північної Ірландії.

Ці поєдинки мають дати перші відповіді: що саме будує Мальдера, на кого розраховує в новій збірній та чи зможе команда у відбірному циклі боротися за вихід на Євро-2028.