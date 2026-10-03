Бенфіка запропонує новий контракт гравцеві збірної України

Португальська Бенфіка планує запропонувати новий контракт голкіперу збірної України Анатолію Трубіну.

Про це повідомляє A Bola.

Чинний контракт Трубіна діє до кінця червня 2028 року. Бенфіка побоюється втратити українського воротаря вільним агентом, тому запропонує йому нову угоду. Якщо Трубін пропозицію відхилить – Бенфіка спробує продати його взимку.

При формуванні економічної сторони нової пропозиції клуб враховуватиме той факт, що 25-річний українець у поточному сезоні втратив місце в основі команди.

У поточному сезоні Трубін провів лише 3 матчі за Бенфіку, пропустивши у них 2 голи. Наприкінці вересня його трансферна вартість за оцінкою Transfermarkt знизилася з 25 до 20 мільйонів євро.