Дебют Пономаренка, сюрпризи Поттера та шанси команди Реброва на ЧС-2026: Гецко дав прогноз на матч Україна – Швеція

Колишній нападник збірної України Іван Гецко в ексклюзивному коментарі Чемпіону висловив свою думку щодо майбутнього півфіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 між Україною та Швецією.

Гецко спрогнозував перемогу команди Сергія Реброва, але не став гадати, чи будуть у стартовому складі "синьо-жовтих" якісь сюрпризи від тренерського штабу.

"Ну, перш за все треба вгадати, який буде склад. Потрібно поставити тих, які зможуть обіграти Швецію. Тоді буде все у нас нормально. Прогноз на гру? Я думаю, що 2:0 мене задовольнить", – заявив Гецко.

Ексфорвард львівських Карпат зізнався, що йому складно вгадати авторів гіпотетичних голів у складі нашої національної команди.

Про шанси Пономаренка та сюрпризи від Швеції

Також він припустив, чи варто чекати у старті забивного форварда київського Динамо Матвія Пономаренка, який перед від'їздом у збірну очолив бомбардирську гонку УПЛ.

"Я не думаю, що він буде в стартовому складі. Але те, що він з часом допоможе нашій збірній України, я в це вірю і в нього теж вірю", – відповів 57-річний футбольний експерт.

Гецко розповів, що йому складно спрогнозувати, хто саме із гравців зможе взяти на себе лідерську роль, якщо враховувати кадрові втрати Довбика, Зінченка, Матвієнка та Малиновського.

"Треба дивитися на наших українських гравців, які зараз грають на хорошому рівні і заслужено займають місце в стартовому складі збірної України. А хто особисто хто – я завагаюсь на це питання зараз відповісти", – запевнив ексгравець "синьо-жовтих".

Гецко пригадав останні дві звитяги України над Швецією, які відбулись у рамках чемпіонатів Європи 2012 та 2021.

"Ми вже вдало зіграли дві гри зі збірною Швеції, у яких двічі її обігрували. Ми знаємо усі їхні сильні сторони та козирі. Вивчили цю збірну на достатньому рівні. У них теж є кадрові проблеми, але це не найважливіше. Головне, щоб у нашої збірної був відповідний настрій, щоб не було ні в якому разі недооцінки суперника, тому що можемо за це поплатитися. Я б хотів, щоб хлопці це все розуміли і розуміли те, що такий шанс дається не кожен день. Цим потрібно однозначно скористатися та зробити все для того, щоб збірна України достойно пройшла Швецію", – сказав ексфутболіст одеського Чорноморця.

Також екснападник збірної України припустив, чи можуть шведи чимось здивувати на футбольному полі.

"Однозначно, я думаю, що будуть якісь сюрпризи, тому що я так і надіюсь, і вірю в те, що збірна України буде грати першим номером, буде володіти м'ячем. А вони будуть чисто грати в обороні та чекати на свої контратаки. Вони дуже небезпечні під час стандартів. Маємо все це проаналізувати і зробити правильні висновки. Підопічним Реброва потрібно менше фолити, менше давати супернику заробляти кутових, тому що у Швеції є індивідуально хороші гравці, які також грають в європейських чемпіонатах. Вони можуть принести нам сюрприз. Хотілося б, щоб цього не було, щоб наш захист зіграв на найвищому рівні. Думаю, що моменти у нас будуть, і ми реалізуємо їх", – додав Гецко.

Ексфутболіст також припустив, якщо Україні вдасться пройти Швецію, то у фіналі плейоф команді Реброва легше було б грати проти Польщі, яка у півфіналі гратиме проти Албанії.

"Албанці зараз дуже хороші. Багато їхніх гравців грають у топових європейських клубах. Збірна на такому великому прогресі. Я би не хотів, щоб ми з ними зустрічалися", – пояснив свій вибір ексфорвард "моряків".

Гецко заявив, що шанси України вийти на Мундіаль рівні – 50 на 50.

Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня. Початок – о 21:45 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння.

Це буде вже шоста очна зустріч між європейськими збірними. Востаннє ці національні команди зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

Переможець пари вийде на тріумфатора дуелі Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.