Ексфутболіст збірної України оцінив шанси ЛНЗ пройти Гент у Лізі конференцій

Колишній півзахисник збірної України Сергій Ковальов поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Гентом і ЛНЗ.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт відзначив, що команда Віталія Пономарьова приємно здивувала його у дебютному єврокубковому поєдинку, коли зіграла внічию (0:0). Він вважає, що срібний призер УПЛ здатний здійснити сенсацію та пробитись до наступного етапу відбору.

"Для свого першого матчу в єврокубках в історії ЛНЗ продемонстрував непоганий футбол і виглядав на рівних у грі з Гентом, який є постійним учасником подібних змагань. Черкасці не відходять від свого футболу, а це пресинг на половині поля суперника, гра один на один, вертикальні передачі.

Тепер важливо, щоб наша команда не перегоріла на полі суперника. Якщо це вдасться, то вихід до наступного раунду не виглядатиме надприродним. Тому ризикну припустити, що ЛНЗ досягне позитивного результату. Прогноз на матч – 0:1", – сказав Ковальов.