Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ексфутболіст збірної України оцінив шанси ЛНЗ пройти Гент у Лізі конференцій

Денис Іваненко — 29 липня 2026, 12:21
Ексфутболіст збірної України оцінив шанси ЛНЗ пройти Гент у Лізі конференцій
Гент – ЛНЗ, прогноз Ковальова на матч
ФК ЛНЗ

Колишній півзахисник збірної України Сергій Ковальов поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Гентом і ЛНЗ.

Його слова передає Sport.ua.

Експерт відзначив, що команда Віталія Пономарьова приємно здивувала його у дебютному єврокубковому поєдинку, коли зіграла внічию (0:0). Він вважає, що срібний призер УПЛ здатний здійснити сенсацію та пробитись до наступного етапу відбору.

"Для свого першого матчу в єврокубках в історії ЛНЗ продемонстрував непоганий футбол і виглядав на рівних у грі з Гентом, який є постійним учасником подібних змагань. Черкасці не відходять від свого футболу, а це пресинг на половині поля суперника, гра один на один, вертикальні передачі.

Тепер важливо, щоб наша команда не перегоріла на полі суперника. Якщо це вдасться, то вихід до наступного раунду не виглядатиме надприродним. Тому ризикну припустити, що ЛНЗ досягне позитивного результату. Прогноз на матч – 0:1", – сказав Ковальов.

Зазначимо, що поєдинок Гент – ЛНЗ відбудеться 30 липня. Він розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Читайте також :
Гент – ЛНЗ: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій
Гент Ліга конференцій ЛНЗ Черкаси

Гент

Гент – ЛНЗ: прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій
Гент – ЛНЗ: де та коли дивитись матч Ліги конференцій
Визначилися арбітри, які розсудять матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій Гент – ЛНЗ
Тренер Гента розповів, чого забракло його команді для перемоги над ЛНЗ у Лізі конференцій
ЛНЗ несподівано дав бій Генту, зігравши внічию у дебютному матчі в єврокубках

Останні новини