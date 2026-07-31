Визначився суперник Динамо у Лізі конференцій

Азербайджанський Карабах став суперником київського Динамо у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій, поступившись у другому кваліфайні Ліги Європи болгарському ЦСКА Софія.

Після нульової нічиєї в Азербайджані команди не забили й у матчі-відповіді в Болгарії, а переможця довелося визначити в серії пенальті. Точнішими з 11-метрової позначки виявилися футболісти ЦСКА – 5:4.

Український півзахисник азербайджанської команди Олексій Кащук вийшов у стартовому складі та провів на полі 82 хвилини.

Зазначимо, що минулого року Карабах грав в основному раунді Ліги чемпіонів, де набрав 10 очок і дійшов до раунду плейоф турніру.

Поєдинки між Динамо та Карабахом відбудуться 6 та 13 серпня. Першу зустріч команда Ігоря Костюка проведе номінально вдома, а матч-відповідь – на виїзді.

Нагадаємо, Динамо потрапило до третього раунду відбору Ліги конференцій після поразки від грецького ПАОКа. Кияни поступилися в матчі-відповіді з рахунком 0:2, а за сумою двох зустрічей – 2:5.