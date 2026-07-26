Визначилися арбітри, які розсудять матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій Гент – ЛНЗ

УЄФА визначилася із суддівськими бригадами, які працюватимуть на матчах-відповідях 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27, де між собою зіграють Копенгаген – Полісся, та Гент – ЛНЗ.

Про це повідомила пресслужба організації.

Гент – ЛНЗ

Головний рефері – Генк Нуца. На лініях працюватимуть Фатмір Секірача та Паштрику Буррніку. Четвертий рефері – Ердал Засела (всі Косово).

VAR не працюватиме.

Матч відбудеться 30 липня, початок о 21:30 за київським часом.

У першій зустрічі команди зіграли внічию 0:0.

Копенгаген – Полісся

Матч відбудеться 29 липня, початок о 20:00 за київським часом.

Перша зустріч завершилася з рахунком 3:3.

Раніше визначилася бригада арбітрів, яка розсудить матч-відповідь ПАОК – Динамо Київ у кваліфікації Ліги Європи.