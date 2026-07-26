Визначилася бригада арбітрів, яка розсудить матч-відповідь між ПАОКом та Динамо у кваліфікації Ліги Європи

УЄФА визначилася із суддівською бригадою, яка працюватиме на матчі-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27, де між собою зіграють ПАОК та Динамо Київ.

Про це повідомила пресслужба організації.

Головним арбітром зустрічі призначено поляка Даміана Сильвестжака. Асистентами будуть його земляки Павел Сокольницький та Адам Карасевич, четвертий рефері – Даміан Кос.

За VAR відповідатимуть Пьотр Лясик, його помічником буде Корнель Пашкевич.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня в Салоніках. Він розпочнеться о 20:45 за київським часом. У першому протистоянні кияни зазнали поразки з рахунком 2:3.