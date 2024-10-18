Гецко: У матчі проти Чехії мене розчарував Шапаренко

Колишній гравець збірної України з футболу Іван Гецко розчарований діями півзахисника національної команди Миколи Шапаренка.

Його слова передає Експрес онлайн.

"Я розчарований діями нашої команди в матчі з чехами. Футболісти й тренери знали, що нам потрібно три очки, а не одне. І не все зробили для того, щоб перемогти. Особливо роздратувала заміна Артема Довбика Романом Яремчуком. Команда, яка хоче перемогти, не буде змінювати форварда на форварда.

Також виникає питання, чому Ребров цілком не зберіг переможний склад і випустив Степаненка, а не Калюжного зі стартових хвилин. Степаненко здебільшого робив паси назад, а не на чужі ворота. А ще відверто розчарував Микола Шапаренко. Особливо, коли не поцілив у порожні ворота з правої робочої ноги.

Переживаю, щоб ми не посіли останнє місце в групі й не вилетіли у третій за силою дивізіон. Це буде велика ганьба. І рівень суперників у наступному розіграші Ліги Націй буде значно нижчий", – сказав Гецко.