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Рома призначила нового генерального директора

Олег Дідух — 29 липня 2026, 15:47
Рома призначила нового генерального директора
ФК Рома

Джон Галантік призначений на посаду генерального директора Роми.

При це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Раніше 64-річний менеджер уже входив у раду директорів Роми. Також він працював у керівництві таких всесвітньо відомих компаній, як Chanel і Tod's, а також був членом ради директорів Ferrari.

У Ромі підкреслили, що призначення Галантіка співпало з поверненням клубу в Лігу чемпіонів після 8-річної перерви та запуском святкувань сторіччя римського клубу в 2027 році.

Нагадаємо, наразі гравцем Роми є нападник збірної України Артем Довбик, проте він близький до переходу в Болонью на правах оренди із опцією викупу. В зворотному напрямку відправиться аргентинський нападник Сантьяго Кастро.

Рома

Рома

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