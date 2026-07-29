Рома призначила нового генерального директора

Джон Галантік призначений на посаду генерального директора Роми.

При це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Раніше 64-річний менеджер уже входив у раду директорів Роми. Також він працював у керівництві таких всесвітньо відомих компаній, як Chanel і Tod's, а також був членом ради директорів Ferrari.

У Ромі підкреслили, що призначення Галантіка співпало з поверненням клубу в Лігу чемпіонів після 8-річної перерви та запуском святкувань сторіччя римського клубу в 2027 році.

Нагадаємо, наразі гравцем Роми є нападник збірної України Артем Довбик, проте він близький до переходу в Болонью на правах оренди із опцією викупу. В зворотному напрямку відправиться аргентинський нападник Сантьяго Кастро.