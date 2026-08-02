Рома за 17 млн євро підписала грецького захисника
Рома оголосила про підписання 22-річного центрального захисника збірної Греції Константіноса Кульєракіса, який раніше виступав за німецький Вольфсбург.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Трансфер відбувся на правах повноцінного викупу. Контракт із грецьким оборонцем розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.
За інформацією Флоріана Плеттенберга, сума трансферу склала 17 млн євро та бонуси. Окрім того, німецький клуб отримає 20% від наступного продажу гравця.
Захисник обрав у новому клубі 33 ігровий номер.
До переходу у Вольфсбург Кульєракіс грав за ПАОК. Також в його активі 22 матчі за національну команду Греції.
Напередодні Болонья оголосила про підписання форварда Роми та збірної України Артема Довбика.