Рома за 17 млн євро підписала грецького захисника

Рома оголосила про підписання 22-річного центрального захисника збірної Греції Константіноса Кульєракіса, який раніше виступав за німецький Вольфсбург.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Трансфер відбувся на правах повноцінного викупу. Контракт із грецьким оборонцем розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією Флоріана Плеттенберга, сума трансферу склала 17 млн євро та бонуси. Окрім того, німецький клуб отримає 20% від наступного продажу гравця.

Захисник обрав у новому клубі 33 ігровий номер.

До переходу у Вольфсбург Кульєракіс грав за ПАОК. Також в його активі 22 матчі за національну команду Греції.

Напередодні Болонья оголосила про підписання форварда Роми та збірної України Артема Довбика.