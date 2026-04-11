Раньєрі може погодитися очолити збірну Італії через конфлікт в Ромі

Колишній наставник Роми Клаудіо Раньєрі може очолити збірну Італії.

Про це повідомляє видання Repubblica.

За інформацією видання, внутрішній конфлікт у римському клубі між нинішнім тренером "вовків" Джан П'єро Гасперіні та Раньєрі здатен підштовхнути другого до розгляду варіанту з роботою у національній збірній.

Якщо ситуація в римському клубі не стабілізується, то Раньєрі, який нині займає посаду радника президента команди, може погодитися очолити збірну Італії.

Раніше повідомлялося, що вже колишній президент Федерації футболу Італії (ФФІ) Габріеле Гравіна готовий дозволити Раньєрі поєднувати роботу зі збірною Італії з виконанням обов'язків радника президента Роми.

Нагадаємо, напередодні Сільвіо Бальдіні був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера збірної Італії. Він керуватиме командою під час наступних двох товариських матчів: проти Люксембургу та Греції, які відбудуться 3 і 7 червня відповідно.

На посаді головного тренера збірної Італії Бальдіні замінив Дженнаро Гаттузо, який подав у відставку тиждень тому після того, як не вивів команду на чемпіонат світу 2026 року.