Італійські ЗМІ назвали суму, за яку Болонья може викупити контракт Довбика у Роми

Італійські ЗМІ розкрили нові детали можливої оренди українського нападника Роми Артема Довбика в Болонью.

За інформацією Corriere dello Sport, після завершення орендної угоди Болонья матиме право викупити контракт форварда за 17 мільйонів євро.

Нагадаємо, угоду між клубами та гравцем вже затвердили. Відомо, що Довбик отримуватиме частину зарплати від римського клубу у розмірі трьох з половиною мільйонів євро.

Як відомо, контракт Довбика з Ромою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У cезоні-25/26 центрфорвард провів у футболці "вовків" 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Додамо, що раніше українцем цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів.