Я голодний до гри: Довбик вперше відреагував на свій перехід у Болонью

Нападник збірної України Артем Довбик висловився про свій перехід із Роми до Болоньї на правах оренди.

Його слова передає пресслужба "червоно-синіх".

29-річний футболіст пояснив, чому обрав саме такий варіант для продовження кар'єри. Він заявив, що розмови з керівництвом і тренером команди мали важливе значення:

"Болонья переконала мене перейти саме сюди. Спортивний директор клубу, а також Доменіко Тедеско. Тренер поставив мені лише одне запитання: "Ти хочеш грати за Болонью?" Я відповів: "Так, звісно". У нас була розмова, він пояснив мені проєкт, амбіції цього клубу, чого вони хочуть досягти цього сезону. А я просто хочу допомогти та віддати все найкраще заради цієї команди".

Артем розповів також про перші враження від нової команди. Він заявив, що потрапив у дуже дружній колектив, де всі борються один за одного.

"Тут багато хороших гравців із чудовими індивідуальними якостями. У минулому ми багато разів грали проти Болоньї. Кожен матч був важким. Я знаю, що клуб значно додав за останні роки, і я просто хочу віддати все заради цієї команди, забивати голи та допомагати їй. Я голодний до гри. Хочу знову повернутися до своєї найкращої форми. Я стежив за Болоньєю та знаю, наскільки сильна ця команда. Я знаю історію українських футболістів в Італії та знаю, що я перший український гравець в історії Болоньї. Для мене це велика честь, і я хочу досягти чогось значущого разом із командою", – сказав Довбик.

Зазначимо, що український нападник виступатиме за Болонью на правах оренди до кінця сезону-2026/27. Його контракт із Ромою розрахований до 30 червня 2029 року.

У минулій кампанії Довбик через травми провів на клубному рівні лише 18 матчів. У них він забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше Андрій Воробей оцінив перспективи форварда в новому клубі. Він назвав три фактори, від яких буде залежати успіх уродженця Черкас.