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Ювентус має три альтернативи на позицію центрбека після невдачі з Араухо

Олексій Погорелов — 15 січня 2025, 12:45
Ювентус має три альтернативи на позицію центрбека після невдачі з Араухо
Давід Ганцко

Після того, як центрбек Барселони Рональд Араухо передумав йти з клубу, Ювентус, який претендував на гравця, переключився на альтернативні варіанти.

Про це повідомляє сайт Альфредо Педулли.

Тепер "стара синьйора" намагатиметься домовитися з Феєнордом щодо переходу Давіда Ганцко, який минулого літа міг опинитися в Атлетико.

Окрім 27-річного словака туринський клуб також розглядає варіанти з підписанням Фікайо Томорі (Мілан) та Кевіна Дансо (Ланс).

Ювентус вийшов на трансферний ринок у пошуках нового центрального захисника після того, як він виставив на продаж свого капітана Даніло.

Тепер сторони ведуть переговори про розірвання контракту, який розрахований до наступного літа.

Барселона Ланс Мілан Томорі Феєнорд Ювентус Рональд Араухо

Ювентус

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