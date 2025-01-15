Ювентус має три альтернативи на позицію центрбека після невдачі з Араухо

Після того, як центрбек Барселони Рональд Араухо передумав йти з клубу, Ювентус, який претендував на гравця, переключився на альтернативні варіанти.

Про це повідомляє сайт Альфредо Педулли.

Тепер "стара синьйора" намагатиметься домовитися з Феєнордом щодо переходу Давіда Ганцко, який минулого літа міг опинитися в Атлетико.

Окрім 27-річного словака туринський клуб також розглядає варіанти з підписанням Фікайо Томорі (Мілан) та Кевіна Дансо (Ланс).

Ювентус вийшов на трансферний ринок у пошуках нового центрального захисника після того, як він виставив на продаж свого капітана Даніло.

Тепер сторони ведуть переговори про розірвання контракту, який розрахований до наступного літа.