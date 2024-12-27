Ювентус виставив на трансфер свого капітана
Даніло
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Кар'єра Даніло у Ювентусі підходить до свого завершення, адже туринський клуб виставив свого капітана на трансфер.
Про цей хід "старої синьйори" повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, італійський клуб повідомив 33-річного захисника про те, що його продаж буде розглядатися під час зимового трансферного вікна.
Контракт бразильця з клубом закінчиться наступного літа, проте він продовжиться за виконання футболістом певних умов.
Даніло виступає за Ювентус з літа 2019 року, коли він перейшов з Манчестер Сіті за 37 мільйонів євро.
У цьому сезоні на рахунку захисника 16 матчів (один асист) в усіх турнірах.
Раніше з'явилася інформація, що Бетіс планує підписати футболіста, який не провів ще жодної гри за Ювентус у нинішньому сезоні.