Деку переконав: центрбек Барселони більше не хоче залишати команду у січні

Захисник Барселони Рональд Араухо зробив розворот на 180 градусів у своїх бажаннях – футболіст більше не планує змінювати клубну прописку.

Про це рішення 25-річного уругвайця повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, Араухо передумав після зустрічі минулого вечора з директором каталонського клубу Деку.

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Більше того, їхня бесіда може призвести навіть до продовження контракту футболіста. Чинна угода Араухо з Барселоною розрахована до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні захисник зіграв лише у двох матчах через травму підколінного сухожилля. При цьому Араухо все одно відзначився однією результативною передачею.

Раніше президент Барселони Жоан Лапорта звинуватив Ла Лігу у спрбі дестабілізувати "синьо-гранатових".