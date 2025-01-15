Деку переконав: центрбек Барселони більше не хоче залишати команду у січні
Рональд Араухо
Захисник Барселони Рональд Араухо зробив розворот на 180 градусів у своїх бажаннях – футболіст більше не планує змінювати клубну прописку.
Про це рішення 25-річного уругвайця повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, Араухо передумав після зустрічі минулого вечора з директором каталонського клубу Деку.
Більше того, їхня бесіда може призвести навіть до продовження контракту футболіста. Чинна угода Араухо з Барселоною розрахована до літа 2026 року.
У нинішньому сезоні захисник зіграв лише у двох матчах через травму підколінного сухожилля. При цьому Араухо все одно відзначився однією результативною передачею.
Раніше президент Барселони Жоан Лапорта звинуватив Ла Лігу у спрбі дестабілізувати "синьо-гранатових".