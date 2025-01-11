Капітан Ювентуса веде переговори з клубом щодо розірвання контракту

Капітан Ювентуса Даніло веде перемовини з клубом відносно дострокового розірвання контракту.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Футболіста має намір підписати Наполі, який вже узгодив з Даніло контракт до 2026-го, за яким він отримуватиме 2,5 млн євро на рік.

Наполі готовий підписати захисника Ювентуса, коли він стане вільним агентом.

Нагадаємо, що раніше інтерес до футболіста проявляли Фламенгу, Аль-Наср, Марсель та Манчестер Юнайтед, але Даніло зупинив свій вибір на Наполі.

Бразилець виступає за "стару сеньйору" з серпня 2019-го після переходу з Манчестер Сіті за 37 мільйонів євро. Його контракт чинний до 30 червня 2025-го.

У нинішньому сезоні Даніло відзначився 1 асистом у 16 матчах за туринський клуб.

Раніше з'явилась інформація, що Ювентус виставив на трансфер свого капітана.