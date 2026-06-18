Вінгер Манчестер Сіті став найкращим гравцем матчу Гана – Панама

Правий вінгер збірної Гани Антуан Семеньйо став найкращим гравцем матчу проти Панами у рамках першого туру групового етапу ЧС-2026 з футболу.

Про це повідомляє ФІФА.

Футболіст Манчестер Сіті відіграв повний поєдинок, але пішов із поля без результативних дій. Попри це його команда змогла вирвати мінімальну перемогу на останніх хвилинах зустрічі 1:0.

Раніше Семеньйо розповів, чому вирішив виступати за збірну Гани. У футболці африканської команди атакувальний гравець вже провів 35 поєдинків, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.

Попереду у його збірної поєдинки Мундіалю проти Англії (23 червня о 23:00 за київським часом) та Хорватії (28 червня о 00:00).

В іншому матчі квартету L Англія переграла Хорватію (4:2) завдяки дублю Гаррі Кейна.