Вінгер Манчестер Сіті розповів, чому обрав виступати за збірну Гани
Нападник Манчестер Сіті Антуан Семеньйо розповів про особливе значення виступів за національну збірну Гани.
Його слова наводить пресслужба ФІФА.
"Мої мама й тато – ганці до глибини душі. Вони ніколи насправді нічого не згадували про Англію. Звісно, живучи в Англії, часто чуєш розмови: "О, тобі варто представляти Англію". Але насправді я ніколи такої розмови не мав.
Мені здається, що дивитися гру Гани на чемпіонаті світу було так особливо. Мама, тато, дядьки, тітки, двоюрідні брати й сестри – всі вони прийшли в один будинок, і ми разом дивилися всі ігри, святкували, кричали, переживали всі ці емоції та навіть більше. Це все – це так особливо".
Варто зазначити, що у поточному сезоні Семеньйо зіграв 47 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 6 результативних передач.
Антуан Семеньйо ж перейшов до "містян" у зимове трансферне вікно з Борнмута. Сума переходу склала 62,5 млн фунтів стерлінгів.