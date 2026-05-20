Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Вінгер Манчестер Сіті розповів, чому обрав виступати за збірну Гани

Володимир Слюсарь — 20 травня 2026, 21:14
Вінгер Манчестер Сіті розповів, чому обрав виступати за збірну Гани
Антуан Семеньйо
Getty Images

Нападник Манчестер Сіті Антуан Семеньйо розповів про особливе значення виступів за національну збірну Гани.

Його слова наводить пресслужба ФІФА.

"Мої мама й тато – ганці до глибини душі. Вони ніколи насправді нічого не згадували про Англію. Звісно, ​​живучи в Англії, часто чуєш розмови: "О, тобі варто представляти Англію". Але насправді я ніколи такої розмови не мав.

Мені здається, що дивитися гру Гани на чемпіонаті світу було так особливо. Мама, тато, дядьки, тітки, двоюрідні брати й сестри – всі вони прийшли в один будинок, і ми разом дивилися всі ігри, святкували, кричали, переживали всі ці емоції та навіть більше. Це все – це так особливо".

Варто зазначити, що у поточному сезоні Семеньйо зіграв 47 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 6 результативних передач.

Антуан Семеньйо ж перейшов до "містян" у зимове трансферне вікно з Борнмута. Сума переходу склала 62,5 млн фунтів стерлінгів.

Манчестер Сіті Збірна Гани з футболу

Манчестер Сіті

Ще один гранд Ла Ліги втрутився у боротьбу за підписання зірки Манчестер Сіті
Гвардіола привітав Арсенал із чемпіонством у АПЛ
Голанд оцінив другий поспіль рік без чемпіонства АПЛ для Манчестер Сіті: Ми повинні бути розлюченими
Гвардіола несподівано заговорив про чинний контракт із Манчестер Сіті на тлі ймовірного відходу
Борнмут відібрав очки в Ман Сіті та подарував Арсеналу дострокове чемпіонство АПЛ за тур до завершення першості

Останні новини