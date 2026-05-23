Галл Сіті здолав Мідлсбро та вперше з 2017 року повернувся в АПЛ

Олександр Булава — 23 травня 2026, 20:26
Галл Сіті завоював путівку в Англійську Прем'єр-лігу.

У фіналі плейоф Чемпіоншипу "тигри" перемогли Мідлсбро з рахунком 1:0. Єдиний гол в активі Олівер Макберні. Нападник скористався помилкою воротаря Сола Бринна і забив переможний гол на 95-й хвилині.

Галл Сіті, провівши сезон-2020/21 у Першій лізі, повертаються до елітного дивізіону вперше за дев'ять років, а також стали першою командою, яка посіла шосте місце і виграла плейоф з 2010 року.

Нагадаємо, напередодні Саутгемптон виключили з плейоф Чемпіоншипу та зняли чотири очки у майбутньому сезоні після скандалу зі шпигунством за суперником.

Зазначимо, що переможцем поточного сезону Чемпіоншипу став Ковентрі Френка Лемпарда, який достроково забезпечив собі повернення в АПЛ. Друге місце у турнірній таблиці першості посів Іпсвіч.

