Визначилася друга команда, яка вийшла в АПЛ на наступний сезон

Іпсвіч став другою командою Чемпіоншипу, яка забезпечила собі вихід в АПЛ на сезон-2026/27. У суботу, 2 травня, команда Кірана Маккенни в заключному, 46 турі Чемпіоншипу вдома обіграла КПР з рахунком 3:0 та завершила сезон на другому місці з 84 очками в активі.

Іпсвіч на одне очко випередив Мілволл, який завершив сезон третім. Тепер Мілволл разом із Саутгемптоном, Мідлсбро та Халл Сіті розіграє останню, третю путівку в АПЛ на наступний сезон у плейоф.

Нагадаємо, переможцем поточного сезону Чемпіоншипу став Ковентрі Френка Лемпарда, який напередодні достроково забезпечив собі повернення в АПЛ після 25 років перерви. Що стосується Іпсвіча, то він востаннє грав у АПЛ у позаминулому сезоні, посівши передостаннє, 19 місце.