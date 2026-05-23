АПЛ назвала найкращого гравця сезону-2025/26
Португальський атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш був визнаний найкращим гравцем АПЛ сезону-2025/26.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.
У поточному сезоні Фернандеш допоміг Манчестер Юнайтед повернутися в Лігу чемпіонів і завоювати бронзові медалі АПЛ. На його рахунку 8 голів і 20 асистів у 34 матчах чемпіонату Англії.
Він повторив рекорд Тьєррі Анрі та Кевіна Де Брейне за кількістю асистів за сезон АПЛ. У 31-річного португальця є ще виїзний матч 38 туру проти Брайтона (24 травня, 18:00) для того, щоби стати абсолютним рекордсменом за цим показником.
Бруну Фернандеш був визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ вперше в кар'єрі. Минулого року ця нагорода дісталася Мохамеду Салаху.