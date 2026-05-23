АПЛ назвала найкращого гравця сезону-2025/26

Олег Дідух — 23 травня 2026, 14:15
Португальський атакувальний півзахисник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш був визнаний найкращим гравцем АПЛ сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У поточному сезоні Фернандеш допоміг Манчестер Юнайтед повернутися в Лігу чемпіонів і завоювати бронзові медалі АПЛ. На його рахунку 8 голів і 20 асистів у 34 матчах чемпіонату Англії.

Він повторив рекорд Тьєррі Анрі та Кевіна Де Брейне за кількістю асистів за сезон АПЛ. У 31-річного португальця є ще виїзний матч 38 туру проти Брайтона (24 травня, 18:00) для того, щоби стати абсолютним рекордсменом за цим показником.

Бруну Фернандеш був визнаний найкращим гравцем сезону в АПЛ вперше в кар'єрі. Минулого року ця нагорода дісталася Мохамеду Салаху.

