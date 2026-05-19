Саутгемптон виключили з плейоф за вихід до АПЛ після скандалу зі шпигунством за суперником

Олексій Мурзак — 19 травня 2026, 21:09
Саутгемптон виключили з плейоф Чемпіоншипу та зняли чотири очки у майбутньому сезоні.

Про це повідомляє EFL.

Причиною стали численні порушення клубом правил, пов'язаних з несанкціонованою відеозйомкою тренувань інших клубів.

Крім того, з команди знято чотири очки, які будуть враховані у турнірній таблиці Чемпіоншипу сезону-2026/2027.

Нагадаємо, за даними розслідування, співробітник Саутгемптона вів приховану зйомку тренування Міддлсбро перед півфінальним матчем плейоф за підвищення у класі. 

Представники Міддлсбро заявили, що виявили аналітика суперника, який ховався в кущах і записував тренувальний процес команди за два дні до першої гри.

Тепер Мідлсбро, який раніше поступився Саутгемптону у півфіналі, зіграє з Халлом у вирішальному матчі за вихід в АПЛ на стадіоні "Вемблі".

