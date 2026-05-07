Батагов успішно переніс операцію в Англії

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов успішно переніс операцію на коліні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Нашому гравцеві Арсенію Батагову після отриманої травми в хірургічному центрі Fortius у Лондоні успішно провели артроскопічну операцію з відновлення зовнішнього меніска правого коліна. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повідомляємо, що під наглядом нашої медичної команди розпочнеться процес реабілітації", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня, у матчі проти Кайсеріспора гравець зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки.

У поточному сезоні в активі захисника 30 матчів у всіх турнірах. Він забив у них один гол і віддав три асисти.

Трабзонспор, за який також виступає українець Олександр Зубков, посідає третє місце в турецькій Суперлізі, маючи в активі 66 балів. Свій наступний матч команда зіграє 9 травня проти Бешикташа.

Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться турецький Галатасарай та англійський Борнмут.