Батагов відновив тренування з Трабзонспором

Український захисник Трабзонспора Арсеній Батагов повернувся до тренувань після травми.

Про це повідомляє Sabah.com.

Зазначається, що Батагов повністю відновився від ушкодження, і вже тренується у загальній групі команди.

Нагадаємо, 9 березня, у матчі проти Кайсеріспора гравець зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки.

У поточному сезоні в активі захисника 30 матчів у всіх турнірах. Він забив у них один гол і віддав три асисти.

Трабзонспор, за який також виступає українець Олександр Зубков, посідає третє місце в турецькій Суперлізі, маючи в активі 64 очки. Свій наступний матч команда зіграє 19 квітня проти Істанбул Башакшехір.

Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться турецький Галатасарай та англійський Борнмут.