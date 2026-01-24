Українська правда
Галатасарай орендував вінгера, за якого Наполі влітку заплатив 25 млн євро

Володимир Максименко — 24 січня 2026, 07:23
Ноа Ланг Галатасарай
Ноа Ланг
Галатасарай

Наполі віддав свого вінгера Ноа Ланга в оренду до Галатасарая. 

Про це повідомила пресслужба турецького колективу.

Угоду розраховано до завершення сезону-2025/26, а "орли" заплатять два мільйони євро. В контракті є можливість викупу Ланга, але цей пункт не є обов'язковим.

Нагадаємо, нідерландець перебрався в Наполі лише влітку 2025 року з ПСВ за 25 мільйонів євро. Цього сезону він зіграв 27 матчів у всіх турнірах (961 хвилина), в яких забив один гол та віддав два асисти.

Раніше повідомлялось, що Наполі близький до підписання форварда Верони.

