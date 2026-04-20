Тренер Трабзонспора: Батагову може знадобитися операція
Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке розповів про стан здоров'я українського центрального захисника Арсенія Батагова, який продовжує відновлюватися від травми.
Його слова передає GZT.
"Батагову може знадобитися операція, ми переоцінимо його ситуацію протягом тижня", – сказав Текке.
Нагадаємо, 9 березня, у матчі проти Кайсеріспора гравець зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки.
У поточному сезоні в активі захисника 30 матчів у всіх турнірах. Він забив у них один гол і віддав три асисти.
Трабзонспор, за який також виступає українець Олександр Зубков, посідає третє місце в турецькій Суперлізі, маючи в активі 65 балів. Свій наступний матч команда зіграє 27 квітня проти Коньяспору.
Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться турецький Галатасарай та англійський Борнмут.