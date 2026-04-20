Тренер Трабзонспора: Батагову може знадобитися операція

Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке розповів про стан здоров'я українського центрального захисника Арсенія Батагова, який продовжує відновлюватися від травми.

Його слова передає GZT.

Ситуацію з гравцем переглянуть впродовж тижня. Оборонцю можливо буде потрібна операція.

"Батагову може знадобитися операція, ми переоцінимо його ситуацію протягом тижня", – сказав Текке.

Нагадаємо, 9 березня, у матчі проти Кайсеріспора гравець зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки.

У поточному сезоні в активі захисника 30 матчів у всіх турнірах. Він забив у них один гол і віддав три асисти.

Трабзонспор, за який також виступає українець Олександр Зубков, посідає третє місце в турецькій Суперлізі, маючи в активі 65 балів. Свій наступний матч команда зіграє 27 квітня проти Коньяспору.

Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться турецький Галатасарай та англійський Борнмут.