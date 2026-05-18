Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зубков і Батагов потрапили до символічної збірної сезону чемпіонату Туреччини

Олексій Мурзак — 18 травня 2026, 19:21
Зубков і Батагов потрапили до символічної збірної сезону чемпіонату Туреччини
Олександр Зубков
Getty Images

Визначилася символічна збірна сезону-2025/26 чемпіонату Туреччини за версією статистичного порталу SofaScore.

Серед 11 найкращих знайшлося місце двом українським гравцям Трабзонспора – Олександру Зубкову (7,24) та Арсенію Батагову (7,23).

Team of the Week provided by Sofascore

У цьому сезоні український захисник Батагов зіграв у 30-ти матчах за турецький клуб, записавши до свого активу гол і 3 асисти.

На рахунку вінгера Зубкова 36 матчів, у яких він забив 4 голи та віддав 12 результативних передач.

Як відомо, Трабзонспор завершив сезон на 3-й сходинці, набравши 69 очок. Команда українців пробилася у кваліфікаційний етап Ліги Європи сезону-2026/27. 

Нагадаємо, з наступного сезону Трабзонспор поповнить ще один український гравець – півзахисник Руслан Малиновський.

Олександр Зубков Трабзонспор Арсеній Батагов

Олександр Зубков

Трабзонспор із Зубковим здобув вольову перемогу над Генчлербірлігі та вийшов у фінал Кубку Туреччини
Зубков відзначився голом у центральному матчі 33 туру турецької Суперліги
Вінгер збірної України може покинути Трабзонспор – турецькі ЗМІ
Тренер Трабзонспора висловився про Зубкова: Мені потрібно дати йому відпочити
Трабзонспор у серії пенальті переграв Самсунспор та вийшов у півфінал Кубку Туреччини

Останні новини