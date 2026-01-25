Українська правда
Борнмут покращив свою пропозицію Трабзонспору щодо Батагова – ЗМІ

Володимир Максименко — 25 січня 2026, 15:49
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Середняк АПЛ Борнмут надіслав Трабзонспору покращену пропозицію щодо українського захисника Арсенія Батагова.

Про це повідомляє турецьке видання Günebakış.

Так, загальна сума, яку "вишні" готові заплатити зросла до 28 мільйонів – 4 за оренду із зобов'язанням викупу та 24 влітку.

За інформацією джерела, у Трабзоні задоволені пропозицією Борнмута, а сам Батагов також не проти спробувати свої сили в АПЛ.

Раніше представник АПЛ пропонував турецькому колективу 4+20 за українського центрбека, але ту пропозицію "бордово-сині" відхилили.

В сезоні-2025/26 Арсеній Батагов зіграв 22 матчі в усіх турнірах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Зауважимо, що у Трабзонспорі залишилось двоє українських легіонерів – Батагов та Олександр Зубков. Нещодавно клуб попрощався із нападником Данилом Сіканом, якого продав у бельгійський Андерлехт.

Трабзонспор

