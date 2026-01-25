Борнмут покращив свою пропозицію Трабзонспору щодо Батагова – ЗМІ

Середняк АПЛ Борнмут надіслав Трабзонспору покращену пропозицію щодо українського захисника Арсенія Батагова.

Про це повідомляє турецьке видання Günebakış.

Так, загальна сума, яку "вишні" готові заплатити зросла до 28 мільйонів – 4 за оренду із зобов'язанням викупу та 24 влітку.

За інформацією джерела, у Трабзоні задоволені пропозицією Борнмута, а сам Батагов також не проти спробувати свої сили в АПЛ.

Раніше представник АПЛ пропонував турецькому колективу 4+20 за українського центрбека, але ту пропозицію "бордово-сині" відхилили.

В сезоні-2025/26 Арсеній Батагов зіграв 22 матчі в усіх турнірах, в яких забив один гол та віддав три результативні передачі.

Зауважимо, що у Трабзонспорі залишилось двоє українських легіонерів – Батагов та Олександр Зубков. Нещодавно клуб попрощався із нападником Данилом Сіканом, якого продав у бельгійський Андерлехт.