Президент Трабзонспора: Батагова прооперують у Лондоні, а він мав попит в Італії та АПЛ

Президент турецького Трабзонспора Ертугрул Доган заявив, що українського центрального захисника Арсенія Батагова наступного тижня прооперують в Лондоні.

Його слова передає 61SAAT.

"Батагов був нашим гравцем, на якого були дуже серйозні претензії – як з Італії, так і з Прем'єр-ліги. Він зазнав нещасного випадку – травми. Наступного тижня йому зроблять операцію в Лондоні. Що буде далі – побачимо.



На нього були дуже серйозні претензії. І ось він зазнав такої невдачі. Батагов – гравець з дуже хорошим характером. Однією з найкращих робіт нашої команди скаутів було те, що вони залучили до команди не тільки талановитих гравців, а й гравців, з якими не було жодних проблем.



Ми не маємо жодних проблем. Батагов – дуже важливий гравець, дуже хороший хлопець. Він зазнав нещасної травми. У нього були дуже серйозні пропозиції. Наступного тижня він перенесе операцію в Англії".