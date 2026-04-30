Президент Трабзонспора: Батагова прооперують у Лондоні, а він мав попит в Італії та АПЛ
Президент турецького Трабзонспора Ертугрул Доган заявив, що українського центрального захисника Арсенія Батагова наступного тижня прооперують в Лондоні.
Його слова передає 61SAAT.
"Батагов був нашим гравцем, на якого були дуже серйозні претензії – як з Італії, так і з Прем'єр-ліги. Він зазнав нещасного випадку – травми. Наступного тижня йому зроблять операцію в Лондоні. Що буде далі – побачимо.
На нього були дуже серйозні претензії. І ось він зазнав такої невдачі. Батагов – гравець з дуже хорошим характером. Однією з найкращих робіт нашої команди скаутів було те, що вони залучили до команди не тільки талановитих гравців, а й гравців, з якими не було жодних проблем.
Ми не маємо жодних проблем. Батагов – дуже важливий гравець, дуже хороший хлопець. Він зазнав нещасної травми. У нього були дуже серйозні пропозиції. Наступного тижня він перенесе операцію в Англії".
Нагадаємо, 9 березня, у матчі проти Кайсеріспора гравець зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки.
У поточному сезоні в активі захисника 30 матчів у всіх турнірах. Він забив у них один гол і віддав три асисти.
Трабзонспор, за який також виступає українець Олександр Зубков, посідає третє місце в турецькій Суперлізі, маючи в активі 65 балів. Свій наступний матч команда зіграє 2 травня проти Гезтепе. Початок зустрічі запланований на 20:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що Арсенієм цікавляться турецький Галатасарай та англійський Борнмут.