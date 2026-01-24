Трабзонспор у випадку відходу Батагова спробує підписати захисника Динамо

Трабзонспор може підписати українського захисника Динамо та збірної України Тараса Михавка.

Про це повідомляє Arsinsonhaber.

Такий варінант турецький клуб розглядатиме у випадку, якщо команду залишить українец Арсеній Батагов, яким активно цікавиться Борнмут.

Михавко виступає за першу команди киян із початку 2024 року. Відтоді Тарас провів за Динамо 73 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Завдяки виступам за киян оборонець отримав виклик у збірну України, за яку дебютував у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Франції.

Напередодні гравець підписав новий контракт з київським клубом.