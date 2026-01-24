Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трабзонспор у випадку відходу Батагова спробує підписати захисника Динамо

Олексій Мурзак — 24 січня 2026, 14:27
Трабзонспор у випадку відходу Батагова спробує підписати захисника Динамо
Тарас Михавко
ФК Динамо Київ

Трабзонспор може підписати українського захисника Динамо та збірної України Тараса Михавка.

Про це повідомляє Arsinsonhaber.

Такий варінант турецький клуб розглядатиме у випадку, якщо команду залишить українец Арсеній Батагов, яким активно цікавиться Борнмут.

Михавко виступає за першу команди киян із початку 2024 року. Відтоді Тарас провів за Динамо 73 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти.

Завдяки виступам за киян оборонець отримав виклик у збірну України, за яку дебютував у відборі на чемпіонат світу-2026 проти Франції.

Напередодні гравець підписав новий контракт з київським клубом.

Динамо Київ Трабзонспор Футбольні трансфери Тарас Михавко Арсеній Батагов

Тарас Михавко

Вернидуб назвав українських гравців, які можуть заграти у Європі
Бог допоможе, – захисник Михавко оцінив шанси Динамо у боротьбі за чемпіонство УПЛ
Мене відпустять, – ключовий захисник Динамо готовий покинути киян
Треба забути про це: Михавко – про кризу в Динамо
Для мене велика честь, – Михавко поділився емоціями від продовження контракту із Динамо

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік