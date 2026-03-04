Фанатам Галатасарая заборонили відвідувати матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля

Апеляційний комітет УЄФА ввів санкції проти турецького Галатасарая. Клубу заборонено продавати квитки для своїх уболівальників на гостьовий поєдинок Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля у цьому місяці.

Про це повідомляє Reuters.

Причиною покарання стала небезпечна поведінка турецьких фанатів під час попереднього раунду плейоф проти Ювентуса в Турині. Тоді вболівальники кидали сторонні предмети та використовували піротехніку. Внаслідок кинутої в бік фанатів Ювентуса петарди постраждали чоловік та його донька.

Окрім заборони на гостьовий сектор, дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував чемпіонів Туреччини на 40 тисяч євро. Апеляцію Галатасарая проти покарання було відхилено.

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між стамбульцями та мерсисайдцями відбудеться вже у вівторок, 10 березня о 19:45. Матч-відповідь в Англії, на який і поширюється заборона для турецьких фанів, запланований на 18 березня о 22:00.

Варто нагадати, що путівку до цієї стадії Галатасарай здобув у надзвичайно драматичному протистоянні з Ювентусом. Здобувши сенсаційну перемогу 5:2 у першій грі, турецький колектив дозволив туринцям (які грали в меншості) відіграти відставання у три м'ячі в другій. Хоча пізніше стамбульці повернули перемогу до своїх рук, забивши два голи в екстратаймах.

Зазначимо, що починаючи з 1/8 фіналу формується остаточна сітка плейоф єврокубків до самого фіналу. Вісімка найкращих команд етапу ліги гратиме матчі-відповіді на домашніх стадіонах.

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді – 19 березня. Фінал турніру прийматиме 20 травня стадіоні "Бешикташ Парк" у Стамбулі.