У Вересі пояснили трансфер Сікейри

Спортивний директор рівненського Вереса Юрій Габовда пояснив перехід півзахисника Яго Сікейри до латвійської Риги.

Цитує функціонера пресслужба клубу.

Бразильський футболіст став першим гравцем рівненського клубу, який перейшов до іноземного клубу. Також цей трансфер є найбільшим продажем в історії "червоно-чорних".

"Філософія нашого клубу полягає у тому, що ми повинні навчитися заробляти і стати самоокупними. Продаж гравців до клубів країн ЄС, або на внутрішньому ринку – це один зі шляхів до цієї нашої мети. Вважаю, що трансфер Яго Сікейри – вигідний для всіх учасників угоди. Верес вперше у своїй історії продав гравця іноземному клубу. Ми готувалися до можливого прощання з Яго. Саме з цієї причини паралельно працювали над запрошенням Ігоря Харатіна. Зрештою, все склалося так, як ми задумали", – розповів Габовда.

За Верес Сікейра виступав з літа 2023 року. За півтора сезони бразилець провів 46 матчів, забив 4 м'ячі та відзначився 6 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером та оголосив про трансфер Харатіна.