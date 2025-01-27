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Верес оформив найбільший продаж в історії клубу

Микола Дендак — 27 січня 2025, 11:56
Верес оформив найбільший продаж в історії клубу
Яго Сікейра
ФК Верес

Бразильський півзахисник Вереса Яго Сікейра продовжить карʼєру у латвійській Ризі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про деталі угоди не повідомляється, проте за інформацією Transfermarkt лідер Вереса обійшовся латвійцям у 350 тисяч євро. Таким чином він став найдорожчим продажем клубу в історії.

За Верес Сікейра виступав з літа 2023 року. За півтора сезони бразилець провів 46 матчів, забив 4 м'ячі та відзначився 6 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше Верес продовжив контракт зі своїм досвідченим голкіпером та оголосив про трансфер Ігоря Харатіна.

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