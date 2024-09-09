Два гравці збірної України потрапили до списку найстарших представників національних команд

Крайній та опорний півзахисники збірної України Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко потрапили до символічної збірної найстарших гравців, що продовжують виступати за національну команду.

Про це повідомляється в соцмережах Transfermarkt.

34-річний Ярмоленко є наймолодшим футболістом у списку, а 35 років окрім Степаненка ще виповнилося Арнаутовичу та Перішичу. Зазначимо, що найстаршими в команді є лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду (39 років) та капітан збірної Хорватії Лука Модрич, який сьогодні святкує свій 39 день неродження.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко провів 123 гри за збірну України, у яких відзначився 46 голами та 26 асистами. У списку бомбардирів 34-річний вінгер поступається лише легендарному Андрію Шевченку (48).

Тарас Степаненко дебютував за збірну України у 2010 році, відіграв 85 поєдинків та відзначився 4 голами і 1 гольовою передачею.

Раніше Україна програла Албанії в стартовому турі Ліги націй, а збірна Грузії сенсаційно розбила Чехію, яка була головною фавориткою на перемогу у квартеті.

Наступний матч підопічних Сергія Реброва відбудеться завтра, 10 вересня. Україна зустрінеться з Чехією, початок – о 21:45. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.