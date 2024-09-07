Грузія розгромила Чехію, Англія здолала Ірландію в 1 турі Ліги націй

Сьогодні, 7 серпня, в межах 1 раунду Ліги націй УЄФА відбулося 4 поєдинки.

Зокрема, перший матч зіграли представники групи 1, в якій виступає Україна – збірна Грузії розгромила Чехію з рахунком 4:1.

Також збірна Англії, яка вперше вилетіла в дивізіон B обіграла Ірландію (2:0).

Ліга націй УЄФА-2024/25

1 раунд, Ліга B, Група 1

Грузія – Чехія 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Кварахцелія (пен), 2:0 - 53 Чакветадзе, 3:0 - 63 Мікаутадзе, 4:0 - 66 Кочорашвілі, 4:1 - 80 Валвах

Група 2

Ірландія – Англія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Райс, 0:2 - 26 Гріліш

Ліга C, група 4

Фарерські острови – Північна Македонія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Давідсен (пен), 1:1 - 49 Барді (пен)

Вірменія – Латвія 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 6 Бічахчян, 1:1 - 9 автогол Арутюнян, 2:1 - 35 автогол Дубра, 3:1 - 48 Селарраян, 4:1 - 86 Сперцян

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів Ліги націй:

21:45. Нідерланди – Боснія і Герцеговина

21:45. Німеччина – Угорщина

21:45. Греція – Фінляндія

21:45. Україна – Албанія

Нагадаємо, Чемпіон підготував прогноз на поєдинок Україна — Албанія. Матч відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію ТУТ.