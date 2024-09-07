Визначилися шанси збірної України на перемогу в групі Ліги націй

Вже сьогодні, 7 вересня, збірна України з футболу розпочне свій шлях у Ліги націй УЄФА. Суперниками підопічних Сергія Реброва будуть команди Албанії, Чехії та Грузії.

На думку бейтингового оператора Favbet, фаворитами на перемогу у Групі A Дивізіону B є збірні України та Чехії. Проте більше шансів букмекери віддають саме чехам.

Коефіцієнти на перемогу в групі

Перемога Чехії — 2,50;

Перемога України — 2,75;

Перемога Албанії — 5,00;

Перемога Грузії — 6,50.

Першу гру Україна проведе проти албанців. Поєдинок відбудеться на "Epet Arena" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй

7 вересня, 21.45. Україна — Албанія;

— Албанія; 10 вересня, 21.45. Чехія — Україна ;

; 11 жовтня, 21.45. Україна — Грузія;

— Грузія; 14 жовтня, 21.45. Україна — Чехія;

— Чехія; 16 листопада, 19.00. Грузія — Україна ;

; 19 листопада, 21.45. Албанія — Україна.

Нагадаємо, на вересневі поєдинки Ліги націй наставник збірної України Сергій Ребров викликав 26 гравців, зокрема дебютний виклик отримав Владислав Кабаєв.

Раніше ми повідомляли, що вінгер Челсі Михайло Мудрик пропустить матч України проти Албанії. Також форвард Роми Артем Довбик через травму не допоможе національній команді у вересневих поєдинках.

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