Збірна Чехії — збірна України: анонс матчу Ліги націй

У вівторок, 10 вересня, збірна України з футболу зіграє проти Чехії у 2 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Поєдинок відбудеться на "Еден Арена" в столиці Чехії, Празі. Початок — о 21:45 за київським часом.

Збірна України

Напередодні матчів Ліги націй УЄФА завершився чемпіонат Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва не зуміли кваліфікуватися до плейоф турніру, посівши четверте місце в групі E, де усі команди здобули по чотири залікових пункти. Україна завершила виступи на останньому місці через розгромну поразку від Румунії на старті Євро (3:0).

У попередньому розіграші Ліги націй українці фінішували другими у квартеті з Шотландією, Ірландією та Вірменією та зберегли прописку в дивізіоні B. Цього сезону Україна зіграла вже 1 поєдинок, у якому поступилась Албанії.

Зазначимо, що до вересневих матчів збірна України підходить не в оптимальному складі: Артем Довбик через травму не зможе допомогти національній команді. Також Михайло Мудрик ризикує пропустити гру.

Збірна Чехії

Чехія також невдало виступила на Євро-2024, посівши останнє місце у своїй групі, де суперниками були Португалія, Туреччина та... Грузія, з якою команда перетнулася і в Лізі націй-2024/25.

Саме з грузинами Чехія зіграла у першому турі. Той поєдинок завершився розгромною поразкою чехів. До матчу з Україною підопічні Івана Гашека підходять в оптимальному складі.

У попередньому розіграші Ліги націй Чехія грала у дивізіоні А, проте посіла останнє місце у квартеті з майбутнім переможцем турніру Іспанією, Швейцарією та Португалією, набравши лише 4 бали.

Історія зустрічей

Україна та Чехія провели всього 5 очних поєдинків. Двічі перемагали українці, двічі була зафіксована нічия, а також одного разу перемогла Чехія. Перший матч відбувся лише у 2011-му (4:0) на користь чехів, а остання гра пройшла у 2021 році (1:1). Обидва матчі були товариські.

Зауважимо, що команди також грали між собою в Лізі націй у 2018 році. Тоді в обох матчах перемогу святкувала Україна.

Де дивитися

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна". Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.

Орієнтовні склади

Україна: Трубін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Циганков, Яремчук, Кабаєв

Чехія: Коварж — Зіма, Гранац, Крейчі, Цоуфал — Соучек, Крал, Ринеш — Провод, Шик, Чванчара

Цифри і факти

Україна та Чехія 5 разів грали між собою: 2 перемоги в українців, 1 в чехів, ще 2 гри завершились внічию;

Україна втретє зіграє у дивізіоні B Ліги націй. Одного разу "синьо-жовті" грали в елітному дивізіоні, де посіли останнє місце у квартеті зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією;

У сезоні-2022/23 Чехія грала у дивізіоні А, проте посіла останнє місце у квартеті з Іспанією, Швейцарією та Португалією. Також чехи двічі грали в дивізіоні В;

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй, а невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі у плейоф, а третім — врятуватися від вильоту;

Склад України майже вдвічі дорожче за Чехію (330,3 проти 170,45 млн);

Найдорожчим гравцем збірної України за версією Transfermartk є лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко — 38 млн євро. Найбільшу трансферну вартість серед чехів має Томаш Соучек, який виступає за Вест Гем — 30 млн євро;

Вік складу збірної України більший за вік чехів — 26,7 в України та 25,2 в Чехії;

У збірній України трохи більше легіонерів у складі — 12 проти 10.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України — 2:1.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET фаворитом протистояння України та Чехії є чехи. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога України — 3,20;

Нічия — 3,45;

Перемога Чехії — 2,33.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.