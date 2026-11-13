Косовський: Хотілося, щоб Ярмоленко був у збірній України

Колишній півзахисник збірної України Віталій Косовський вважає, що національній команді під час листопадового збору не вистачатиме вінгера Динамо Андрія Ярмоленка.

Його слова передає Футбол24.

"Хочеться відповісти банальною фразою, що рішення ухвалює тренерський штаб і йому видніше. Можливо, Ярмоленко не в тонусі зараз, але мені б хотілося, щоб Андрій був у збірній. І не просто був, а й допомагав. Усі розповідають, що при ньому дуже гарна роздягальня – не тільки у Динамо, а й у національній команді. А чому би ні? Звісно, він уже ветеран, але з таким стажем можна вийти та зіграти просто на досвіді. Побити рекорд Шевченка? Так! Ви читаєте мої думки. Про це можемо говорити не одну годину. Між рядків будемо читати. Ми це все розуміємо. Я натякнув, а ви здогадалися", – підсумував Косовський.

Зауважимо, що Ярмоленко має за спиною 126 матчів у складі збірної України. Йому не вистачає лише одного забитого м'яча, аби повторити рекорд результативності Андрія Шевченка (48 голів).

Наступний поєдинок українці зіграють 14 листопада у Белфасті проти Північної Ірландії. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на цю гру зробив Артем Мілевський.