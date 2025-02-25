Гравці Вереса отримають преміальні за перемогу над Кривбасом

Новачок рівненського Вереса Ігор Харатін повідомив, що за перемогу над Кривбасом (3:0) у 18 турі Української Прем'єр-ліги команда отримає преміальні.

Його слова передає Український футбол.

"Президент Вереса Іван Надєїн після матчу заходив до роздягальні, були позитивні емоції. Кажуть, що за цю гру ми отримаємо премію ", – сказав Харатін.

Нагадаємо, в тому матчі Ігор Харатін забив свій дебютний гол за Верес. Клуб підписав півзахисника цього трансферного вікна, тож це була дебютна гра для Харатіна.

Останнім клубом хавбека був Колос, за який він зіграв всього три матчі у сезоні-2024/25. Також футболіст має досвід виступів за Динамо, Зорю, Ференцварош, Легію, ДАК та збірну України.

Зазначимо, що номінально домашній матч Кривбас зіграв у Рівному, оскільки не зміг належним чином підготувати поле стадіону "Гірник", а резервна арена в Ковалівці була зайнята.