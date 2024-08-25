Дебютний гол Ендріка: Реал розгромив Вальядолід у 2 турі Прімери

Сьогодні, 25 серпня, у матчі 2 туру Прімери мадридський Реал на власному полі обіграв Вальядолід.

Всі три голи були забиті у другому таймі. На 50-й хвилині відзначився вінгер Федеріко Вальверде, а на 88-й Браїм Діас. Варто зазначити, що Діас з'явився на полі на 69-й хвилині, замінивши турецького таланта "вершкових" Гюлера. Крапку в матчі поставив 18-річний Ендрік.

Чемпіонат Іспанії — Прімера

25 серпня, 2 тур

Реал — Вальядолід 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 — Вальверде (50), 2:0 — Діас (88), 3:0 — Ендрік (90+6)

Сьогодні також відбудеться ще три зустрічі.

20:00 Леганес — Лас-Пальмас

20:30 Алавес — Бетіс

22:30 Атлетико — Жирона

Нагадаємо, вчора каталонська Барселона мінімально перемогла Атлетік у домашньому матчі. Після 2 турів у підопічних Фліка 6 набраних очок, а команда посідає друге місце у турнірній таблиці.