Робертсон: Це нагадування про те, наскільки важким є чемпіонат Європи

Футболіст Ліверпуля та збірної Шотландії Ендрю Робертсон прокоментував поразку від Німеччини в матчі-відкритті Євро-2024.

Його слова передає УЄФА з посиланням на ITV Sport.

"У першій грі ви граєте проти команди господарів, і це не стає набагато складнішим. Було багато помилок, і ми повинні розібратися з цим, тому що це швидкий поворот.

Це нагадування про те, наскільки складним є цей турнір; ви граєте проти команд світового класу. Ми не зіграли на своєму максимумі, і ви повинні це зробити. Завтра ми будемо злими та розчарованими в собі, а потім ми повинні бути позитивно налаштовані та готові до Швейцарії, яка стане ще одним важким випробуванням", — сказав футболіст.

Нагадаємо, поєдинок завершився розгромною перемогою німців. Перший м'яч забив нападник Баєра Флоріан Вірц, ставши наймолодшим представником своєї країни, який забивав на Євро.

Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім господарки турніру та Шотландії до Групи A входять Угорщина та Швейцарія. Раніше Чемпіон зробив представлення "бундестім" на Євро-2024.