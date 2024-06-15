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УЄФА назвала найкращого гравця матчу Німеччина — Шотландія

Станіслав Лисак — 15 червня, 00:46
УЄФА назвала найкращого гравця матчу Німеччина — Шотландія

Півзахисник Баварії Джамал Мусіала став найкращим гравцем стартового матчу Євро-2024 між Німеччиною та Шотландією (5:1) за версією УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Європи.

За 74 хвилини на полі 21-річний хавбек відзначився забитим голом, виконав 32 передачі зі 100% точністю. 17 з цих пасів доходили до фінальної третини поля.

Раніше аналітичний портал SofaScore визначив партнера Мусіали найкращим у поєдинку з шотландцями.

У другому турі ЧЄ-2024 Німеччина зіграє з Угорщиною, а Шотландія зустрінеться зі Швейцарією. Поєдинки відбудуться в середу, 19 червня.

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