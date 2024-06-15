Визначився найкращий гравець матчу Німеччина — Шотландія за версією SofaScore

Півзахисник Арсенала Кай Гаверц став найкращим гравцем стартового матчу Євро-2024 між Німеччиною та Шотландією (5:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гаверц, який відігрував на позиції центрального нападника, забив гол з пенальті та відзначився одним асистом, за що отримав оцінку 8,0. На 63-й хвилині Кая замінив Ніклас Фюллькруг.

Також високий бал отримали Джамал Мусіала та Тоні Кроос — 7,9.

У другому турі ЧЄ-2024 Німеччина зіграє з Угорщиною, а Шотландія зустрінеться зі Швейцарією. Поєдинки відбудуться в середу, 19 червня.