Челсі може підписати зірку збірної Іспанії, який грає на позиції Мудрика
Вінгер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс може змінити команду в літнє трансферне вікно. Хавбеком цікавиться лондонський Челсі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Кілька клубів робили запити щодо Вільямса навіть до початку Євро-2024, де гравець добре себе проявив, виступаючи за збірну Іспанії.
Зазначається, що Вільямс перебуває в списку інтересів Челсі ще з минулого літа, а також гравцем цікавиться Арсенал, Ліверпуль та каталонська Барселона.
Зазначимо, що Вільямс став найкращим гравцем матчу Іспанія — Італія. Перемога над італійцями дозволила "червоній фурії" достроково вийти в плей-оф Євро-2024, куди до цього вийшла Німеччина, після перемоги над Угорщиною.
Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з хорватами.