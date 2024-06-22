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Челсі може підписати зірку збірної Іспанії, який грає на позиції Мудрика

Станіслав Лисак — 22 червня, 12:02
Челсі може підписати зірку збірної Іспанії, який грає на позиції Мудрика

Вінгер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс може змінити команду в літнє трансферне вікно. Хавбеком цікавиться лондонський Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Кілька клубів робили запити щодо Вільямса навіть до початку Євро-2024, де гравець добре себе проявив, виступаючи за збірну Іспанії.

Зазначається, що Вільямс перебуває в списку інтересів Челсі ще з минулого літа, а також гравцем цікавиться Арсенал, Ліверпуль та каталонська Барселона.

Зазначимо, що Вільямс став найкращим гравцем матчу Іспанія — Італія. Перемога над італійцями дозволила "червоній фурії" достроково вийти в плей-оф Євро-2024, куди до цього вийшла Німеччина, після перемоги над Угорщиною.

Наступний матч іспанці зіграють 24 червня проти Албанії. В цей же день італійці зустрінуться з хорватами.

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