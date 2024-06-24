Арсенал готовий викупити контракт зірки збірної Іспанії

Вінгер Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямс зацікавив лондонський Арсенал.

Про це повідомляє CaughtOffside.

"Каноніри" розглядають трансфер Вільямса, як підміну для вінгерів Букайо Сака та Габріела Мартінеллі.

Арсенал готовий активувати клаусулу 21-річного гравця, яка складає 58 млн євро.

Зазначається, що за іспанцем також слідкують Челсі, Ліверпуль Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Барселона та ПСЖ.

Нагадаємо, що Вільямс став найкращим гравцем матчу Іспанія — Італія. Перемога над італійцями дозволила "червоній фурії" достроково вийти в плей-оф Євро-2024,