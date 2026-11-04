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Вест Гем призначив нового головного тренера

Олег Дідух — 4 листопада 2026, 13:52
Вест Гем призначив нового головного тренера
Скотт Паркер
ФК Вест Гем

Скотт Паркер призначений на посаду головного тренера Вест Гема.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Контракт із 46-річним фахівцем розрахований на два з половиною роки – до літа 2029 року. На посаді головного тренера Вест Гема Паркер замінив Нуну Ешпіріту Санту, якого було звільнено напередодні.

Паркер перебував без роботи після відходу з Бернлі у квітні 2026 року. Раніше він також тренував Брюгге, Борнмут та Фулгем. В якості гравця Паркер виступав за Вест Гем у 2007 – 2011 роках.

Зазначимо, що Вест Гем посідає восьме місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа. Санту очолював лондонців з вересня 2025 року після звільнення Грема Поттера. Під його керівництвом команда вилетіла з АПЛ минулого сезону.

Вест Гем Скотт Паркер

Вест Гем

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