Ультрас Вест Гема покликали фанатів Мілволла на "стрілку" і просто не прийшли: поліція затримала 26 людей

Фанати Вест Гема вирішили влаштувати гучне повернення легендарного дербі з Мілволлом, але зрештою самі залишилися осторонь. Перед першим за 14 років матчем команд ультрас "молотобійців" покликали прихильників суперника на заздалегідь домовлену "стрілку", однак у призначений час на місці їх ніхто не дочекався.

А от фанати Мілволла на "зустріч" таки прийшли. Щоправда, замість ультрас Вест Гема їх зустріла поліція, яка заздалегідь оточила місце потенційної сутички.

У підсумку правоохоронці затримали 26 прихильників Мілволла, тоді як серед фанатів Вест Гема не виявилося жодного затриманого.

Схоже, організатори "стрілки" вирішили зіграти на випередження. За однією з версій, саме представники Вест Гема могли повідомити поліції про заплановану бійку, після чого просто не з'явилися на місці. У результаті вони фактично уникнули можливих проблем із законом, тоді як їхні суперники опинилися у відділку.

Дербі докерів цього разу відбулося вперше за 14 років. Через це Вест Гем навіть довелося зустрітися з принциповим суперником у Чемпіоншипі. Сам матч завершився результативною нічиєю 2:2, хоча "молотобійці" догравали зустріч у меншості через червону картку.

Найкурйозніше, що 26 фанатів Мілволла через затримання навіть пропустили значну частину дербі, заради якого й приїхали.

Раніше повідомлялося, що фанати Барселони нагримали на футболістку жіночої команди, сплутавши її з однім із лідерів клубу.